警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市警察局近10年來首度添購BMW警用車，在議會通過預算下，以1720萬元買進7輛BMW 530i其中以交通大隊、刑警大隊及保安大隊，各編制3輛、2輛及2輛；桃園市長鄭文燦說，常聽警察開著國產車追雙B車子，不論緝捕或巡邏都力有未逮，添購高效能裝備希望增加警察執勤能量。

桃園市警局這次買進的7輛BMW，其中5輛將作為警用巡邏車、2輛為偵防車，另外在警政署統一採買下，也獲分配41輛三菱Outlander、5輛Toyota RAV4，以及1輛小型警備車，合計54輛新車，另有警用機車204輛。

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鄭文燦說，這次桃園市警局近10年來首度採買BMW這種高性能的偵防車，因為過去常聽警察開著國產車追著雙B的車子，不論是要緝捕或是巡邏力有未殆，也比較危險，BMW新車投入後如果效果好，未來有機會繼續增購 。

鄭文燦說，到明年底為止桃市警局會增編926位警力，會把這些警力優先補到交通隊，充實基層警力，交通隊專責交通事故，基層派出所負責治安巡邏，今天中午市警局舉辦新購警車啟用典禮，一共47輛新車在警局前廣場校閱。

鄭文燦致詞後和第一線員警打氣，同時檢視新添購的車輛，也搭上BMW新車體驗，他笑說「以後開這個抓賊效率一定很高」；據了解，交大這次獲邊3輛BMW數量最多，未來規劃用於特勤需求，例如總統、副總統維安勤務，而保大、刑大則分別用於巡邏、偵蒐工作。