影／防禦駕駛觀念加完善護具 騎乘大型重機更安全

2019-11-14 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，但違規及車禍案件也隨之暴增，新北市警局交通大隊指出，今年1至9月就有5名重機騎士死亡、437人受傷，死傷人數都攀新高。新北市警局副局長溫枝發表示，車禍主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，關鍵都與車速或操控不當有關，他呼籲駕駛大型重機車一定要開心出門，快樂行駛，安全返家。

新北市交大大隊長鄭永裕表示，許多大型重機騎士常會聚集在山區道路競速，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。他說，依據統計分析，大型重機車禍發生地點大多集中在彎道處，車禍發生型態則以對向擦撞或碰撞居多，絕大多數與騎士過彎時未先減速有關。

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新北市警方提醒駕駛人，騎乘大型重機行經彎道路段，切勿超速行駛，適當放慢車速並注意對向來車狀況，在彎曲幅度較大的路段更必須提早減速，預留安全反應空間，以免車輛因離心力太大而駛入對向車道或衝出道路外，更不要跨越雙黃線超車，預防發生事故。針對大重機易肇事路段，警方將會持續實施交通稽查，並運用科技執法，加強取締各項違規行為。新北交通大隊統計，108年1至9月共取締大型重機車超速行駛9922件、違規超車及逆向行駛1025件、違反標誌或標線1466件。