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影／防禦駕駛觀念加完善護具 騎乘大型重機更安全

2019-11-14 13:36聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，但違規及車禍案件也隨之暴增，新北市警局交通大隊指出，今年1至9月就有5名重機騎士死亡、437人受傷，死傷人數都攀新高。新北市警局副局長溫枝發表示，車禍主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，關鍵都與車速或操控不當有關，他呼籲駕駛大型重機車一定要開心出門，快樂行駛，安全返家。

新北市交大大隊長鄭永裕表示，許多大型重機騎士常會聚集在山區道路競速，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。他說，依據統計分析，大型重機車禍發生地點大多集中在彎道處，車禍發生型態則以對向擦撞或碰撞居多，絕大多數與騎士過彎時未先減速有關。

新北市警方提醒駕駛人，騎乘大型重機行經彎道路段，切勿超速行駛，適當放慢車速並注意對向來車狀況，在彎曲幅度較大的路段更必須提早減速，預留安全反應空間，以免車輛因離心力太大而駛入對向車道或衝出道路外，更不要跨越雙黃線超車，預防發生事故。針對大重機易肇事路段，警方將會持續實施交通稽查，並運用科技執法，加強取締各項違規行為。新北交通大隊統計，108年1至9月共取締大型重機車超速行駛9922件、違規超車及逆向行駛1025件、違反標誌或標線1466件。

新北警方為宣導大型重機車駕駛安全觀念，與轄內業者共同呼籲騎乘大重機安全功課三大要點「完善保護裝備護具」、「強化防禦駕駛觀念」及「進階安全駕駛訓練」，今天在中和區圓通路交大測速小隊舉辦大型重機車安全宣導，以「連續閃避障礙物」、「八字繞錐」、「過彎減速」及「定圓行駛」等正確操作技巧，建立「防禦駕駛」觀念，除了減少交通違規，更能避免發生事故傷害，保障行車安全。

新北市警局副局長溫枝發呼籲駕駛大型重機車一定要開心出門，快樂行駛，安全返家。記者...
新北市警局副局長溫枝發呼籲駕駛大型重機車一定要開心出門，快樂行駛，安全返家。記者王長鼎／攝影
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近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，超速與過彎道未提前減速，是車禍主要肇事原...
近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，超速與過彎道未提前減速，是車禍主要肇事原因。圖／交大提供
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近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，超速與過彎道未提前減速，是車禍主要肇事原...
近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，超速與過彎道未提前減速，是車禍主要肇事原因。圖／交大提供
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新北市交大大隊長鄭永裕表示，許多大型重機騎士常會聚集在山區道路競速，因山區道路狹...
新北市交大大隊長鄭永裕表示，許多大型重機騎士常會聚集在山區道路競速，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。記者王長鼎／攝影
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近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，違規及車禍案件也隨之暴增，新北市今年1至...
近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，違規及車禍案件也隨之暴增，新北市今年1至9月就有5名重機騎士死亡、437人受傷，死傷人數都攀新高，重機騎士護具完善可減少意外傷亡。圖／交大提供
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新北警方今天在中和區圓通路交大測速小隊舉辦大型重機車安全宣導，與轄內業者共同呼籲...
新北警方今天在中和區圓通路交大測速小隊舉辦大型重機車安全宣導，與轄內業者共同呼籲騎乘大重機安全功課三大要點「完善保護裝備護具」、「強化防禦駕駛觀念」及「進階安全駕駛訓練」。記者王長鼎／攝影
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近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，重機騎士護具完善及強化防禦駕駛觀念可減少...
近年國內騎乘大型重機出遊的風潮越來越盛，重機騎士護具完善及強化防禦駕駛觀念可減少意外傷亡。圖／交大提供
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