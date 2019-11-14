天九牌賭場藏民宅 流竄到這開張一天就被抓
2019-11-14 13:13
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
流動性「天九牌」賭場竄入台北市北投石牌地區一間民宅，警方日夜監控持搜索票，一舉破獲天九牌賭場，查獲陳姓主持人、阮姓把風人以及10名賭客，全案依賭博罪送辦，並依社會秩序維護法分別裁罰賭客9千元。
警方指出，68歲陳姓主持人兼荷官日前在士林遭查獲後，轉移陣地到石牌地區續開賭場，還把針孔型監視器鏡頭藏在水管、遮陽板，監看警方查緝行動，營業時間還找來阮姓女子看監視畫面，把風，過濾上門賭客。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據悉，賭客帶來大量現金想豪賭一番，但身分不明無法進場，原來賭客都是透過熟客介紹，才能入場一擲千金。專案小組日前持是士林地方法院搜索票，上門搜索，陳等人拒絕開門，警方出動霹靂小組破門，75歲王姓老翁等8男2女賭客，無處可逃，只能乖乖就範。
警方指出，現場查扣天九牌一副、骰子121顆、抽頭金2千8百元、賭資5萬2千元、針孔型監視器鏡頭6隻、監視器螢幕2台、監視器主機1台、房屋租賃契約1本等證物，陳、阮依賭博罪移送法辦，10賭客均曾遭社維法裁處，本部全部遭裁罰9千元。
北投分局呼籲，民眾切勿心存僥倖，暗藏本分局轄區之不法場所，將持續強力掃蕩，以淨化社會治安。
留言