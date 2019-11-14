奧迪男開龜速 自撞安全島翻車四輪朝天
2019-11-14 14:44
聯合晚報 記者陳宏睿
／台中報導
台中市南屯區永春路、龍富路，昨天晚間9時許，發生一起翻車交通事故，警消獲報到場，發現僅有駕駛進口奧迪轎車的沈姓男子手腳擦挫傷，交通分隊調查，沈開車時，疑未注意車前狀況，雖然是綠燈通行，但行駛速度比其他車輛都還要慢，卻自撞中央分隔島後翻車，沈無酒駕情形，詳細案發原因，有待交大事故組後續調查。
台中市第四警分局交通分隊調查，沈姓男子（41歲）昨天晚間9時許，駕駛奧迪轎車，沿南屯區永春路往環中路方向行駛，行經龍富路口時，自撞中央分隔島後翻覆，沈手腳有擦挫傷，沈無酒精濃度，辯稱一時沒注意，才會撞上中央分隔島，經調閱路口監視器發現，當時沈的行車方向為綠燈，行駛在內側車道的沈，行車速度比其他車輛慢很多，研判是分心未注意車前狀況才釀禍，詳細的事故原因，有待後續調查。
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