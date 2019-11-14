消防科技救災論壇登場 激盪更優質服務應用

2019-11-14 13:20 中央社 台北14日電



「消防科技救災論壇」今天登場，消防署表示，期望透過中央、地方政府及民間交流，激盪、提供更優質救災救護服務，並減少救災人員風險及因應現代化複合型災害型態。

消防署今天舉辦108年「消防科技救災論壇」，由消防署長陳文龍主持開幕儀式，並廣邀消防機關、學術界、各地消防工會、基金會及廠商共同參與，盼透過中央、地方政府及民間相互交流，激盪創意以協助消防單位提供更優質的救災服務。

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論壇活動包括有7場消防機關、產學界演講；另外，會議廳外也有10餘攤位展示技術產品，提供各界研發及消防機關提升救災效能運用。

消防署指出，論壇專題中也介紹多項科技利器，像是無人機於消防救災的應用及應注意事項；應用人工智慧技術於早期火災探測預警與消防救災整合；多功能災害救援機器人；消防機器人的應用與實際案例分享；前進模擬技術－指揮官協調管理系統ERCA；智慧三維消防實境管制系統－人員進出管制與室內定位的創新應用，以及基隆市消防局的火場管制APP等。

透過論壇發表內容，消防署表示，可看到不論是政府或民間都在消防救災領域投注許多努力，盼能建構救災裝備器材的創新、參與討論平台，共同研創救災科技，並展示最新救災裝備器材，增進搶救效能及提供消防人員更安全保障。

此外，現場各項展示裝備器材也具獨特性，像是無人機及救援機器人應用、災害現場訊息傳遞、火場人員管制等，都能助益、提供消防單位處理案件，並提供現場救災人員更深層保障。

消防署指出，近年持續協助地方政府充實各項救災裝備器材，並積極推動科技救災，期望透過中央、地方政府及民間相互交流，激盪出更多創意來協助消防單位提供給民眾更優質的救災救護服務。