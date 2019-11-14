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「媽媽」載出門買菜忘了帶回家 毛小孩靠網路找到主人

2019-11-14 12:39聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市大樹區一隻雪納瑞跟隨主人到菜市場買菜，女主人一時大意忘了帶回家，孤立無援的毛小孩被善心人士帶去警局報案。大樹分駐所員警靈機一動將這隻毛小孩照片放上地方臉書社群協尋，吳姓夫妻據此訊息前往分駐所帶回狗兒子，兩人領回時欣喜不已，女主人的淚水奪眶而出。

網路力量大，以往警局很怕遇上民眾帶著走失貓犬報案，現在有網路社群幫忙，找尋狗主人簡單許多。

仁武警分局大樹分駐所指出，11月10日午間，一名熱心人士帶著一隻雪納瑞到警局報案，指稱在菜市場發現毛小孩四處徘迴，現場等候多時不見主人出現，只好帶至警局協尋。

警員王維毅與巴翊竹受理報案，兩人想起「我是大樹人」臉書社群是地方訊息交流站，將這隻雪納瑞照片PO上網，情商廣大網友協尋主人。

警方說，訊息公佈後，吳姓夫婦看見貼文，立即前往警所領回寶貝狗兒子。吳太太說，當天騎機車載毛小孩去菜市場買菜，返家前忘了這件事，不小心將狗兒遺留在外，返家後懊惱不已，內心十分焦急，所幸熱心人士與員警協助找回愛犬。

高市大樹分駐所員警巧用社群臉書，協助毛小孩返家。記者徐白櫻／翻攝
高市大樹分駐所員警巧用社群臉書，協助毛小孩返家。記者徐白櫻／翻攝
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