獨／World Gym健身房21萬名錶遭竊 小偷也是會員！
2019-11-14 12:16
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
World Gym世界健身俱樂部發生21萬名表失竊案，翁姓男子是健身會員，日前將手表放在拳擊區，跑到店外吃滷肉飯，回來竟見手表失竊；警方獲報調閱監視器，逮到犯嫌闕姓男子，訊後將他依侵占罪嫌送辦。
警方調查，31歲闕男本月7日晚上7點多，在World Gym世界健身俱樂部民權西店健身，見拳擊區放著一支名表，心起歹念侵占；他先觀望數分鐘，再趁四下無人，迅速用毛巾裹著名表離開。
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該支名表為57歲翁男所有，他也是健身房會員，當時外出吃滷肉飯，回來見財物遭竊，氣得報警。據了解，手錶價值21萬2000元，是知名品牌歐米茄。
警方調閱店內監視器，鎖定闕男身分，隔天傳喚他到案；沒想到闕男否認犯行，稱當時是怕手表遭竊，要幫忙保管，因自己在信義區上班，還帶手表到信義分局轄內派出所報案。
不過，當警方要闕男明確指出「是哪一間派出所時」，闕男才啞口無言，點頭坦承犯行。警方訊後將他依侵占罪嫌送辦。
據了解，翁男見手表失而復得，選擇原諒闕男；而World Gym世界健身俱樂部正在商討，是否開除闕男會籍，避免類似案件再發生，影響其他會員權益。
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