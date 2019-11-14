第一名獎狀來不及頒給她...內埔民宅火警小五女童喪命
2019-11-14 11:49
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
屏東縣內埔鄉，今天清晨發生民宅火警，釀一家7口4死2傷悲劇。其中，不姓喪命的屏東縣東寧國小五年級的李姓女童，在校品學兼優，在師長眼中非常乖巧，這回學校考試拿下班排第一名，學校老師聞訊感到相當難過。
東寧國小校長黎毓輝表示，每天早上就讀小五李姓女童到校，都熱情地向師長打招呼，非常有禮貌，這回考試班排第一名，可惜獎狀還來不及頒到她手上，竟發生悲劇。今早學校已緊急開會應變，也會透過學生保險、急難救助等管道給予協助。目前留院觀察的小女兒的情緒不是很安穩，後續會委請老師協助輔導。
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另外，獲救的李姓屋主就讀國二大女兒及就讀小三的小女兒，事發當時在躲在3樓後陽台，受到嗆傷送醫後目前正在國仁醫院加護病房觀察中，學校師長及家屬陸續前往關心，屏東縣長潘孟安也前往探視慰問。
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