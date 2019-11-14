借用機車去買鹹酥雞回程騎錯車 男子被當成小偷急撇清

2019-11-14 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市陳姓男子借騎他人的機車去買鹹酥雞，回程時騎錯車被控涉嫌竊盜。陳辯稱，看到張男的機車鑰匙未拔出，以為自己停車忘了取下，才會上車騎走。他是騎錯車，絕非偷車。基隆地檢署檢察官查出，陳男直接把張男的機車騎回原本借車停放位置，採信辯詞，偵結不起訴。

檢警調查，陳男今年8月間在信義區深溪路、新豐街路口屈臣氏藥妝店旁，見張男的機車鑰匙未拔出，坐上機車後啟動騎走，最後停放在深溪路一處社區機車停車棚。警方接獲張男報案後，查出陳男騎走機車，偵詢後依竊盜罪嫌送辦。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

檢方偵訊時，陳男辯稱，當天要買鹹酥雞，所以借騎林姓女友的媳婦、黃姓女子的機車。他騎到屈臣氏藥妝店旁停車，買好鹹酥雞後回到停車處，看到張男的機車鑰匙未拔出，因為天色昏暗沒看清楚，以為就是他借來的機車，且自己忘了拔出鑰匙，所以直接騎回林女住處，並停放在黃女原本停車處。

檢方查出，黃女的機車平時固定停放在社區機車停車棚車位內，陳男被指涉案當天確實有向她騎借機車。依常理來說，暫時性借用機車外出購物，對機車特徵未必能清晰記憶，且晚間光線昏暗，陳辯稱騎錯車不無可能。