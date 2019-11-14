影／桃園送餐員攔腰撞機車母子 小孩一度被壓在車下

2019-11-14 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園24歲林姓送餐員昨晚6點多騎機車行經南平路段，疑似未注意前車狀況，和吳姓女騎士發生擦撞，現場目擊民眾指出，吳的小孩一度被壓在機車下，熱心民眾上前協助脫困，警方獲報到場處理，3人均有擦挫傷所幸無大礙，雙方目前針對賠償協商中，警方也調閱監視器釐清責任歸屬。

目擊民眾PO網指出，撞到的一瞬間有小孩被壓在機車底下，路人見狀都趕緊去幫忙，也有人說，看到送餐員呼嘯而過，結果撞到一對母子；根據行車記錄器畫面，林當時繞過一輛汽車，疑來不及反應就攔腰撞上吳女的機車，3人均往右側摔向馬路，畫面觸目心驚。

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