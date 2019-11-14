影／桃園送餐員攔腰撞機車母子 小孩一度被壓在車下
2019-11-14 11:08
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
桃園24歲林姓送餐員昨晚6點多騎機車行經南平路段，疑似未注意前車狀況，和吳姓女騎士發生擦撞，現場目擊民眾指出，吳的小孩一度被壓在機車下，熱心民眾上前協助脫困，警方獲報到場處理，3人均有擦挫傷所幸無大礙，雙方目前針對賠償協商中，警方也調閱監視器釐清責任歸屬。
目擊民眾PO網指出，撞到的一瞬間有小孩被壓在機車底下，路人見狀都趕緊去幫忙，也有人說，看到送餐員呼嘯而過，結果撞到一對母子；根據行車記錄器畫面，林當時繞過一輛汽車，疑來不及反應就攔腰撞上吳女的機車，3人均往右側摔向馬路，畫面觸目心驚。
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桃園警分局指出，林男當時騎乘普通重型機車由南平路往經國路方向行駛，而吳則騎機車沿南平路往中正路直行，雙方在南平路、新埔六街口發生碰撞，導致吳和她小孩，以及林男等3人都受到擦傷，警方已調閱路口監視器、行車記錄器畫面，相關肇事責任歸屬正在釐清中。
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