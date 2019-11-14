影／女開BMW到服飾店 趁店家不注意偷「三輪」落跑
2019-11-14 10:58
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市西區五權路服飾店前天下午發生竊案，一名婦人佯裝是顧客在店內挑選衣服，趁店家不注意時，未結帳直接拿走衣服，店家指控婦人一共拿了「三輪」，造成不少損失，詳細損失仍待後續清點，店家還指控婦人駕駛一輛白色BMW，「有錢開BMW，沒錢買衣服」，台中市第一警分局西區所已受理報案，將通知涉案人到案釐清，全案依竊盜罪偵辦。
台中市第一警分局西區所副所長謝易達表示，全案發生在12日下午3時許，犯案地點為轄內五權路的服飾店，竊賊行竊當天已受理店家報案，目前已掌握特定對象，將循線通知涉案女子到案說明，女子犯案過程就如同店家在臉書社團《爆料公社》提供的影片一致，女子趁店家不注意時，未結帳拿走店內衣物，詳細的損失店家仍在清點當中，目前已通知涉案女子到案說明，但女子尚未到案，詳細案情有待後續釐清。
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