救護車慢半拍？ 消防局澄清：獲報時未說明受傷人數

2019-11-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄盧姓女子今清晨時騎機車載著友人周姓女子，疑因精神不濟撞上停在路邊的計程車，2女身上都多處擦傷，送醫後無生命危險，不過一場車禍意外，卻引人質疑消防員送醫慢半拍？對此，消防局澄清說，是獲報時未說明受傷人數導致。

據了解，這起車禍發生在今清晨5點10分時，18歲的盧女騎著白色機車載著友人周女，行經苓雅區四維、英明路口時，撞上路邊計程車，2人雙雙倒地。

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轄區消防救護人員獲報後，分別於5點47分、6點05分時各派遣1輛救護車抵達現場，將倒地的盧姓、周姓女子送醫，幸好2人僅手腳擦傷，無生命危險。

有媒體質疑消防分隊救護車，在事發後晚了27分鐘才到場，高雄市消防局解釋，是因5點41分、42分時連續接獲110通報，當時由於警方未表明現場患者人數，消防局方才僅派遣苓雅分隊1輛救護車到場。