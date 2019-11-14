屏東內埔火警 昨晚才剛換電視 未料今早傳惡火
2019-11-14 10:12
聯合報 翁禎霞
、江國豪
／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉今天清晨發生火警，未料奪去4人性命，鄰居説昨天傍晚李家才裝新電視，沒想到今天清晨就發生火災，救難人員是破窗才救出兩名小女童。
初步了解，李姓男子，李男父母、及3名就讀國中及國小的女兒同住，火警發生時，猛烈火勢從1樓開始向上竄燒，根本無處可逃，待警消搶入火場內救援後，李男（46歲）、李男父親（78歲）、李男母親（73歲）、一名孩童（11歲）4人送醫前已無呼吸心跳，另2名分別為14歲、9歲女性受輕傷送醫。明確起火原因仍待進一步調查釐清。
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78歲李姓男子是潮卅高中老師退休，46歲兒子是推拿師，火警發生時，他妻子不在家，逃過一劫。
據鄰居說，現場有聽到爆炸聲，隨即冒出濃煙，村長張舉文也說，還好隔壁空地剛整地，消防人員得以及時破窗從三樓救出二名就讀國小的女兒。
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