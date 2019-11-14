屏東內埔清晨惡火 11歲女大面積燒傷不治
2019-11-14 10:02
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
屏東縣內埔鄉一處四層樓透天民宅內，今天清晨5點多傳出火警，屋內三代同堂7口，其中4人被發現時無生命跡象。屏東基督教醫院表示，11歲２女兒到院時，全身大面積4度灼傷，已宣告不治。
消防人員指出，進入火場搶救時，屋主李男父親（78歲）已倒臥在一樓樓梯口，李男母親（73歲）則在2樓浴室內，位在4樓的李男（46歲）及2女兒（11歲）則在神明廳被發現，4人皆失去生命跡象，緊急送醫。屋主大女兒（14歲）、小女兒（9歲）則躲在3樓後陽台呼救，僅輕微吸入性嗆傷，雙雙送醫。唯獨屋主妻子恰巧外出並不在家中。
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據了解，送往屏東基督教醫院搶救的2女兒(11歲)，被惡火紋身，肢體卷曲變形，超過90%四度燒傷，到院後醫師已宣告不治。
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