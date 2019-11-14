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屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

2019-11-14 08:18聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣內埔鄉福寧路1處民宅今天清晨5時許傳出火警，消防局雖然在清晨6時許就控制火勢，但屋內6口，仍有4人無生命跡象，屏東縣消防局表示，民宅內1家6口，其中4人被救出來時已經沒有生命跡象，送醫搶救中；另2人吸入性嗆傷，火災發生原因正由警消釐清。

據了解，這一戶是三樓鐵皮屋加蓋的民宅，李姓男子是與父母及3個孩子同住，消防局破門後先救出兩個小孩，但李男及父母親、還有一名國小5年級女童，被救出時已無生命跡象。

屏東內埔鄉今天清晨傳惡火，四人無生命跡象。讀者／提供
屏東內埔鄉今天清晨傳惡火，四人無生命跡象。讀者／提供
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屏東縣大火

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