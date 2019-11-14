影／草屯家具行遭惡火吞噬 疑醉漢燒床墊釀禍

2019-11-14 02:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣草屯鎮昨晚發生家具行大火，所幸消防即時調度人車馳援，且佈設防火線才未波及其他民宅，經1個多小時灌救才撲滅；根據現場目擊指出是人為縱火，警方循線迅速逮人，遭逮醉漢表示，燒床墊想拿裡頭彈簧去賣才意外釀禍。

南投縣消防局指出，昨晚9時16分獲報草屯鎮太平路一段上家具行起火，因裡頭多擺放木製家具、彈簧床和床組等易燃物，因此火勢迅速蔓延，2層樓鐵皮建築一下就陷入火海，因此調派6個分隊出動14輛車逾70名警義消和志工馳援。

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所幸當時張姓老闆夫妻外出，其兒子發現起火後即時逃出，未有人受困，根據家具行附近鄰居表示，案發當時看見時常出沒附近的流浪漢，在家具行旁之後就燃起熊熊大火，懷疑起火與他有關；老闆兒子張男也稱，當時有看到該名流浪漢。

張表示，該名流浪漢常在附近撿東西去賣，昨晚在店內看見店旁空地有火苗，跑出去看到他在燒東西，而且火勢很大，急得痛罵他「你在做什麼」，之後去拿滅火器要滅火，但火勢迅速延燒已無法控制，只能眼睜睜看著家具行陷入一片火海。

當地警方則依據目擊者描述的外型和穿著，分頭在案發地點周邊找人，不到2小時就在附近公廟後方發現該名流浪漢，被尋獲時還渾身酒氣，之後就被員警帶回警所偵訊。

據瞭解，遭逮捕的流浪漢年約50多歲，且酒測值高達0.83，他表示，家具行旁的空地上有廢棄的彈簧床墊，他想拿裡面的鐵製彈簧去賣，所以才用打火機燒床墊，未料點火後火勢一發不可收拾才釀禍；但警方表示，詳細仍有待火調釐清。