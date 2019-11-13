草屯太平路一段家具行大火 警消籲勿圍觀請繞道
2019-11-13 22:12
聯合報 記者賴香珊
／即時報導
南投縣草屯鎮太平路一段今傳出火警，一間家具行在晚上9時許突然竄出濃煙，之後迅速燃燒，經民眾通報119，消防局緊急派遣人車馳援，但火勢猛烈，目前仍在灌救中，有無傷亡仍待調查。
南投縣消防局表示，今天晚上9時16分獲報草屯鎮太平路一段上的家具行起火，唯該建築為是一棟2樓鐵皮屋傢俱行，且裡頭擺放家具等木製易燃物，因迅速延燒導致全面燃燒，目前已派遣草屯、中興、碧興、南投等分隊，共出動各式消防車11輛、消防人員17名，同時群呼義消前往協助灌救。
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而因現場火勢猛烈，且尚未獲得控制，消防局呼籲民眾切勿前往圍觀，必要時繞道行駛，讓警義消人員能全力灌救，至於有無傷亡及起火原因則仍有待調查釐清。
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