台東婦人逛菜市場包包遭割破 皮夾險被偷
2019-11-13 21:14
聯合報 記者尤聰光
／台東即時報導
台東一名婦人逛菜市場，疑似遭宵小盯上，隨身包包竟被利刃割了一個破洞，所幸包裡皮夾尺寸大，未遭小偷得手。警方呼籲年關將近，民眾外出隨時注意身邊可疑人士。
台東警分局中興派出所長鄭其明呼籲民眾，如出入人潮聚集處所時，應妥善保管個人財物，以免讓宵小有可趁之機，另外發現可疑人士時，盡速撥打110報案，警方會立即到場處裡。
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臉書社團「台東大小事（108年）」貼出1張包包疑似被利刃割破的照片，並寫上客人早上逛菜市場每樣89元攤位，結果包包被割這麼大一個洞，客人卻毫無察覺，覺得嚇一跳。
還好客人包包裡面的長夾夠大，iPhone手機也沒帶出，所以才沒被偷成功，但嚇呆了。婦人表示以前都聽人講，沒想到竟發生在自己身上，回到家後還在椅子上發呆了半小時。
貼文一出引發網友熱議，有網友留言「背鐵的包包，看他怎麼割」、「好在這幾天沒去菜市場」、「所以包包要放胸前」、「小偷似乎專門刮這款包，因為我媽媽也被刮過」。
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