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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

嘉縣高鐵大道旁甘蔗園大火燃燒 目前火勢控制中

2019-11-13 19:22聯合報 記者黃晴雯/嘉義即時報導

嘉義縣太保市高鐵大道旁的甘蔗田於今日下午6點發生火警，嘉義縣消防局出動人車趕往滅火，目前無傳出人員傷亡，但火勢竄天，在高鐵上就可看到火光，消防局已控制火勢，將調查起火原因。

初步調查，甘蔗田為台灣糖業公司所有，嘉縣消防局在6點02分接獲民眾報案後，立即調派太保、六腳等分隊到現場灌救。本次總共出動 14名人力、4輛車，經1個多小時搶救，嘉縣消防局已於7點24分時離開現場，目前交由台糖公司內部的消防車後續處理。

所幸甘蔗田邊未有住戶，僅當時因濃煙影響到高鐵大道的行車視線，警方也即時趕到場指揮交通，協助維持用路人安全。

嘉義縣太保市高鐵大道旁的甘蔗田發生大火。 圖／讀者提供
嘉義縣太保市高鐵大道旁的甘蔗田發生大火。 圖／讀者提供
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