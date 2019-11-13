男友送名牌包？女子網戀美夢被警員敲碎但保住辛苦錢
2019-11-13 18:22
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
在台灣工作的越南籍白姓女子今天下午想要匯700美元到他人帳戶，銀行行員通報員警前來協助，才知白女與自稱商人的美國籍男子，透過LINE聯絡4個月，陷入熱戀。男友要送她名牌包，但她得先匯美金700元才能收到貨。經警員提醒雖知竟是騙局，戀情一場空，卻保住辛苦工作賺來的錢。
基隆市警二分局信六路派出所下午接獲台灣銀行基隆分行通報，有女子要匯出美金，疑似被詐騙。
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警員陳理昂、林雅婷前往分行處理時，詢問32歲白女匯款原因，她還覺害羞不願透露。警員多方勸導，白女才說4個月前，在網路認經商的美籍男子，兩人用LINE聯絡，雖沒有實地見過面，但如同熱戀，認定彼此為男女朋友。
白女說，男友跟她說，要送名牌包給她，但她要先匯出美金700元（折算新台幣約2萬1000元），才能出貨寄送台灣。她聽了很開心，不疑有他，就向公司請假，從七堵搭車到義一路台灣銀行匯款。員警舉出許多詐騙案例跟白女說明，她才相信是騙局，打消匯款念頭。
警方指出，詐騙集團成員通常會假裝真誠交往，感覺被害人上鈎才行騙。以此事為例，詐團成員就花了4個月等白女上鈎。詐騙手法層出不窮，民眾要切記「冷靜、查證、報案」，確保財產安全。
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