影／經30多小時陸海空協尋 尋獲落海女子大體

2019-11-13 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



海巡署南部分署第一一岸巡隊前天獲報，台南四草大橋有名年約40多歲女子不慎落海，台南海巡警消出動岸際人力、行動救援車、救生艇、水上摩托車、無人機及空偵機等各式裝備搜救，歷經30多個小時陸海空域協尋後，今天在鹽水溪口沙灘上尋獲大體，經家屬確認死者為前天落海女子，全案後續由檢警相驗。

第一一岸巡隊指出，案發當天，接獲台南市警局第四分局通報，立即由安平責任區塊派遣線上巡邏人員前往協處，統合安平漁港、四草、鹿耳門安檢所等單位前往四草大橋搜救，並會同警消與民間救難單位共同在海面搜索。

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今天清晨海巡人員在四草大橋內鹽水溪口沙灘上，發現1名女性大體穿著白色T恤、牛仔短裙，經通知家屬出面指認，確認為前天不慎落海的女子。

據調查，該女子心情不佳，跨坐在四草大橋上，民眾欲上前勸阻時，女子已不見人影；歷經30多個小時陸海空域協尋後，今天尋獲該女子大體。