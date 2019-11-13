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保二基地警消社宅明年動工 內政部預計2024年完工

2019-11-13 15:59聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

為照顧基層警消同仁，內政部與國家住都中心在新北市中和區保二總隊基地打造警消社會住宅317戶，工期4年，預計明年動工。今天在保二基地舉辦專案說明會，國家住都中心指出，保二基地是全國規模最大的警消社宅，將與其他合計9處基地，陸續興辦警消專案社宅，將提供980戶；陸續完工的社宅則保留5％比例優先給警消同仁承租。

內政部與國家住宅及都市更新中心今在中和區保二基地，舉辦警消社會住宅專案說明會，蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、營建署長吳欣修、新北市長侯友宜皆出席活動。

保二總隊基地約1.4公頃，交通便利且生活機能健全，緊鄰即將通車的環狀線捷運景平站，將在明年動工興建317戶社宅，並規劃社區交誼空間、托育、托老空間，以市價8折租金優惠提供警消同仁承租，提供雙北警消同仁便利、優質、且平價的安心住所。

國家都住中心表示，保二基地除興建警消社宅外，將透過政府主導公辦都更模式，為保二、保三、保七、民房管制所與警察通訊所等5個機關，打造全新合署辦公廳舍，改善執勤工作環境，另再規劃2綜合大樓，規劃200戶社宅，會視情況給予警消及一般民眾申請。

國家住都中心指出，中央已與地方合作盤點新店明德、桃園東門、中壢一號、新竹光復、中壢老小段、南屯春安、永康橋北、楠梓油舍等總計8處基地，將陸續興辦警消專案社宅，與保二基地合計提供980戶；既有社宅林口世大運選手春、三峽國光、永和中正橋、新店中央新村等則保留194戶，陸續完工的社宅則保留5％比例優先給警消同仁承租。

內政部次長花敬群表示，保二警消社宅開放給2線1星以下的派出所幹部、基層同仁申請，不管是台北或是新北的警消都適合居住，可以在這安居樂業，放心生小孩都沒問題。工期預計2024年完工，但會盡快趕工，提前半年至一年完工。

花敬群表示，中壢已有第一棟專案警消社宅（中壢一號），專案型社宅是指提供20%至30%的比例給警消同仁，另外，各縣市也同意，未來興建完成的社宅提供3至5%的比例供警消承租，由多方搭配讓警消社宅在各地都能提供，讓值勤同仁能就近居住。

為照顧基層警消同仁，內政部與國家住都中心在新北市中和區保二總隊基地打造警消社會住...
為照顧基層警消同仁，內政部與國家住都中心在新北市中和區保二總隊基地打造警消社會住宅317戶，工期4年，預計明年動工。今天在保二基地舉辦專案說明會。記者江婉儀／攝影
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內政部與國家住宅及都市更新中心今在中和區保二基地，舉辦警消社會住宅專案說明會，蔡...
內政部與國家住宅及都市更新中心今在中和區保二基地，舉辦警消社會住宅專案說明會，蔡英文總統、新北市長侯友宜皆出席活動。記者江婉儀／攝影
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