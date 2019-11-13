2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 遭起訴竊盜

2019-11-13 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



兩名秘魯籍的外國遊客以觀光名義來台，實際上卻到台北市各連鎖咖啡店及五星級飯店內行竊，贓物包括價值20萬多元的兩台相機等，遭依竊盜罪收押。台北地檢署調查後，查出在北部地區共有4名被害人，今竊盜罪起訴Gonzales、Juan等2人。

檢警調查，今年9月25日，兩人從泰國進入台灣，兩天後就開始在咖啡店或飯店內找尋作案目標。兩人假扮為顧客，發現民眾不注意或上洗手間時，就立即拿走民眾的包包；犯案地區包括北市大安、信義、松山區等地。

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竊案發生後，警方調閱監視器，鎖定兩人行蹤及曾下榻的旅館，鎖定真實身分後馬上通報境管，10月5日清晨兩嫌要出境時，被航警局攔下通知大安警分局。

檢警查出，兩人在機場、捷運、北市大倉久和飯店、丹提咖啡廳等地點犯案，身上起獲的贓款約2萬餘元，以及2台知名品牌高級相機、價值約20萬元。

事後，有2名台籍被害人、2名日籍被害人報案，由北檢偵辦。兩人到案後，檢察官向法院聲押獲准。據了解，兩嫌否認自己是以偷東西為目的來台，是來台觀光後發現身上缺錢，臨時起意犯案。

另外，由於兩人其中一人曾轉往高雄旅遊，也在高雄地區犯案，目前清查發現高雄仍有2名被害人，由高雄檢警偵辦中。