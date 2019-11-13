消防分隊茄苳樹幹出現「幹」字 何人所刻難追查

2019-11-13 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市信二路立體停車場1樓消防局信二分隊後方停車場的茄苳樹，樹幹被人刻了一個大大的「幹」字。信二分隊表示，這個字已刻一段時間，還好未危害樹木成長；因為茄苳樹位置不在監視器拍攝範圍，難以追查是誰刻的。

致力推動生態教育的基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，有怨氣不應發洩在樹木上，此風不可長。民間形容民眾聚在大樹下泡茶聊天，通常是指茄苳樹。有道料理叫「茄苳蒜頭雞」，就是在雞肚裡塞剝皮的蒜頭和茄苳葉。茄苳樹和庶民生活關聯性大，在茄苳樹上刻「幹」字更說不過去。

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消防局信二分隊設在立體停車場1樓，停車場2樓是「119」勤指中心。1樓後方停車場有兩棵茄苳樹，有消防隊員視為「夫妻樹」。

比較高的夫樹樹幹，被人刻了一個很大的「幹」字。丈量樹幹樹圍約2公尺，幹字由上到下長約90公分，由左到右寬約40公分，字體相當大。