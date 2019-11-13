故宮後山赫見上吊遺體 面容腐爛難以辨識身分

2019-11-13 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



故宮博物院後山今早10點驚傳命案，一名工人今早10時許，在故宮後山清理水溝時，不經意抬頭，赫然發現樹上吊掛一具遺體，面容已腐爛無法辨識，現場飄出濃濃的屍臭味，嚇得軟腿倒地，並報警求助。警方到場研判死者為自殺，詳細身分和死因尚待調查。

警方到場後，立即拉起封鎖線，死者已死亡多日，臉部腐爛無法辨識是男是女，身著深色上衣，和長褲，樹旁發現隨身包包，但裡頭並無皮夾及相關證件，僅有一隻沒電的手機，目前查扣手機，用以查明死者身分。

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警方指出，死者旁並無打鬥痕跡，初步研判是死者自行攀爬到樹上，用繩索套頸自縊，死者確切身分和為何上吊，尚待調查釐清。全案已將遺體移至殯儀館，將報請檢察官相驗釐清確切死因。 故宮後山今日發現一人上吊身亡，面容腐爛難以辨識。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook 故宮後山今日發現一具上吊遺體。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

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