故宮後山驚見屍體 現場無打鬥跡象

2019-11-13 15:50 中央社 台北13日電



台北市警方今天上午獲報，有民眾在台北市故宮博物院後山發現一具屍體，疑死亡多日無法辨識，初步調查了解現場無打鬥痕跡，現場有繩索等物，死者性別及身分仍待調查釐清。

警方今天上午10時許接獲民眾報案，稱在故宮後山發現一具疑似死亡多時的屍體，立即派員到場處理，由於屍體已無法辨識，難以釐清死者性別和身分，現場初判無打鬥痕跡，但有發現繩索等物品，詳細死因仍待後續調查釐清。