影／酒駕男拒停撞警和路人 交大「管長」負傷逮人

2019-11-13 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



19歲的黃姓男子今天涉嫌酒後騎機車又違規，遇高雄市警交通大隊機動分隊員警攔車取締，但他拒絕停車受檢，反而涉嫌撞傷機動分隊的「管長」劉昭永後加速竄逃。劉昭永負傷追上，黃又在另個路口，撞傷1名停等紅燈的女騎士，自己摔得人仰馬翻，才被隨後趕抵的員警逮捕。全案依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

劉昭永是高雄市警交通大隊機動分隊警員，今年2月間，他模仿網紅「館長」陳之漢，製作直播錄影宣導交通安全，貼上高雄市警交通大隊臉書粉絲專頁，自稱是「管來管去的『管長』」，批評酒駕的不是。影片剛貼上交大專頁，1天就創2.8萬瀏覽數。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據了解，今天上午8點多，劉昭永與小隊長張振康各騎警用機車，巡邏經過高雄市新興區五福二路與忠孝路口，發現黃姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，便尾隨黃後方，又見黃黈在下個路口五福二路與林森路，紅燈右轉，劉、張2人便追上，在林森路上要求黃停車，但黃拒絕警方攔停，加速逃竄時，涉嫌撞上劉昭永的機車，致劉昭永摔車，右手、腳擦傷。

黃在附近道路繞路竄逃，劉昭永與小隊長馬上尾隨追捕，直到新興區五福二路與文橫二路口，黃撞上正停等紅燈的杜姓女子（19歲）機車，致杜女左手擦傷，黃也摔車，起身牽車要再逃時，即被隨後趕到的劉昭 永2人逮捕。