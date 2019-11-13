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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

台灣消防創舉 新北消防幹部遠赴法國受指揮官訓練

2019-11-13 14:03聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院（Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, 簡稱ENSOSP）接受為期14天消防指揮官訓練，包含「救災指揮」、「危機管理」、「新興能源燃料災害」及「虛擬實境模擬」等專業訓練課程，法方並安排參訪法國區域型危機應變中心(CeZOC)、歐盟風險模擬中心(CESIR)及民防空勤基地(BASC)，皆為歐盟地區重要災害應變單位，新北消防局長黃德清相信透過深入學習法國相關災害搶救及應變知識與訓練模式，能更提升新北市緊急事故應變能力與強化消防指揮官專業素養。

首日開訓由法國消防官高等學院校長Hervé ENARD將軍親自接待，他十分歡迎新北市消防局代表團遠道而來，ENSOSP是法國官方消防、救護及民防的官員訓練機構，主要培訓中尉至上校重要消防幹部，在國際合作方面，主要領域為消防人員訓練、民防機制、人道主義救援、工程研究與發展，具有實景設施並完整先進模擬城鎮中心，可進行多類型及複合式災害演練，校長並特別提到曾於去年來台參加119消防節活動及參訪緊急應變指揮學院(ERCA)，對於新北市救災能力及消防能量印象深刻，此次訓練不僅將傾囊相授，亦希望新北市能分享台灣消防經驗，教學相長且增進彼此情感。

新北市消防局黃德清局長表示，由於新北市長期以來重視消防專業訓練及國際關係發展，於去年邀請ENSOSP校長親自來台並共同簽署合作備忘錄，在台法雙方建立良好合作基礎下，薦派10名消防幹部赴法訓練，機會得來不易，尤其ENSOSP是法國國家級消防官員教育訓練單位，也扮演歐盟發展危機管理的重要角色，希望赴法受訓的代表團在學習過程中多看、多學、多收集資料，把好的一面帶回來提升台灣消防能力，同時藉由新北市於今年啟用緊急應變指揮學院(ERCA)落實至指揮官系統化模組訓練，並秉持ENSOSP精神，期勉消防人員不僅用雙手保護民眾安全，也要保護自己的安全，指揮官更需要站在第一線保護搶災人員及民眾安全。

新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院接受為期...
新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院接受為期14天消防指揮官訓練，為台法首度合作。圖／消防局提供
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新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院接受為期...
新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院接受為期14天消防指揮官訓練，為台法首度合作。圖／消防局提供
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新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院接受為期...
新北市消防局今年11月10日由專門委員陳勝照員率隊前往法國消防官高等學院接受為期14天消防指揮官訓練，為台法首度合作。圖／消防局提供
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