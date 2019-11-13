男子砍伐龍眼樹未歸 深夜尋獲發現已被倒木壓住身亡
2019-11-13 13:49
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市鍾姓男子昨天外出到竹南鎮崎頂里一處樹林砍樹，但到深夜仍未歸，他的妻子昨晚11點向警方報案，經聯繫地主後，眾人趕往 查看，今天凌晨零點30分發現他在一處斜坡位置被壓在傾倒的樹幹下 ，但已無生命徵象且身體僵硬，確定死亡未送醫，案由警方調查中。
苗栗縣消防局指出，今天凌晨零點30分接獲通報，趕往竹南鎮四方牧場下方的一處果園，發現58歲的鍾姓男子被壓在倒下的大樹下，由於樹木體積、重量龐大，消防人員使用油壓頂舉器、頂舉袋等器材將大樹撐起，再用長背板將男子從樹下拉出來，但他已無心跳呼吸且身體僵硬，家屬表示不送醫救治。
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鍾姓男子平常出門砍樹，不論上午、中午或晚上都會回家，但昨天出門後，到深夜11點都未見人，家屬報警但不知他砍樹的確切位置，警方設法聯繫到地主，請對方帶路前往查看，發現鍾姓男子疑似砍樹發生意外身亡。
鍾姓男子平常協助砍伐廢棄樹木，載運到三灣等地販售提供燒製木炭等，傾倒的龍眼木估計樹齡已久，樹根直徑就接近2公尺，檢警將進一步相驗調查。
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