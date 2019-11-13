8歲兒買香腸貪玩未回家 父慌求警尋子半小時找到人

2019-11-13 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



台北市1名翁姓男子日前請自己8歲兒子到住家附近買香腸，但隔了1個多小時卻未見兒子返家，外出尋子未果，只好向警方求助，約莫30分鐘過後找到因貪玩而到處遊蕩的男童，翁男才終於鬆了一口氣。

據了解，翁男11月3日請年約8歲的兒子到住家附近1處香腸攤買香腸，自己則在家等候，但隔了1個多小時仍未見兒子返家，便外出找人；他在住家及香腸攤附近來回尋人未果，又因年幼的兒子沒有手機可供聯繫，心急之下就到鄰近的泉州街派出所求助。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

警員陳佶豐依據翁男所述，詢問周遭派出所有無接獲男童走失案件，並騎車展開尋人任務，到轄內超商及孩童易逗留處巡視，找了半個多小時還是找不到該名男童，但想到翁男心急如焚的模樣，仍持續擴大尋找範圍，終於順利在萬華區中華路二段找到男童。