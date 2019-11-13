8歲兒買香腸貪玩未回家 父慌求警尋子半小時找到人
2019-11-13 12:54
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
台北市1名翁姓男子日前請自己8歲兒子到住家附近買香腸，但隔了1個多小時卻未見兒子返家，外出尋子未果，只好向警方求助，約莫30分鐘過後找到因貪玩而到處遊蕩的男童，翁男才終於鬆了一口氣。
據了解，翁男11月3日請年約8歲的兒子到住家附近1處香腸攤買香腸，自己則在家等候，但隔了1個多小時仍未見兒子返家，便外出找人；他在住家及香腸攤附近來回尋人未果，又因年幼的兒子沒有手機可供聯繫，心急之下就到鄰近的泉州街派出所求助。
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警員陳佶豐依據翁男所述，詢問周遭派出所有無接獲男童走失案件，並騎車展開尋人任務，到轄內超商及孩童易逗留處巡視，找了半個多小時還是找不到該名男童，但想到翁男心急如焚的模樣，仍持續擴大尋找範圍，終於順利在萬華區中華路二段找到男童。
警方表示，男童當時是因貪玩四處遊蕩才遲未返家，所幸沒有發生危險，順利帶著買好的香腸返家；民眾要避免年齡太小的孩童獨自出門，平時也要教導孩童熟記家人電話，及走失時的求助方式，以避免意外發生。
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