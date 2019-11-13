布袋好美里外海摸黑作業 海洋生態殺手拖網漁船被查獲

2019-11-13 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



冬北季風吹起，嘉義縣沿海進入野生烏魚及鯧魚等高經濟魚種捕獲期，海巡署第十三（布袋）海巡隊凌晨在布袋鎮好美里外海9.5浬處海域，查獲1艘高雄籍拖網漁船飛象過河，利用暗夜掩護作業，船上有吳姓船長及1名台籍及5名印尼籍船員共7人，船上捕撈大批雜魚，偵訊後依違反漁業法函送漁業署法辦。

拖網漁船網具是海洋生態殺手，西部海域又是瀕危中華白海豚棲息環境，但漁業法罰則輕，無法產遏阻拖網漁船，駐防布袋港的海巡署第十三海巡隊，9月在雲林三條崙外海2.8浬處海域取締雙拖漁船違規作業，上個月在雲林新興工業區外海8.5浬處，查獲雙拖漁船違規作業，今天凌晨又在布袋鎮好美里外海查獲單拖漁船。

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第十三海巡隊說，昨晚11點58分接獲第五巡防區通報 布袋鎮好美里外海9.5浬處海域，疑似有漁船違規拖網作業，立即派遣巡防艇取締，凌晨零時50分發現漁船正違規拖網作業中，海巡人員立即廣播，要求停止作業收起網具，海巡人員全程錄影蒐證。

第十三海巡隊表示：大型漁船(50噸以上)違規在12浬捕魚，將魚苗及海洋食物鏈底層小魚捕撈殆盡，加速漁業資源枯竭，嚴重破壞海洋生態，海巡全年無休嚴正執法，維護海洋資源，民眾如發現違規捕魚，請速撥打海巡「118」服務專線，維護海洋資源永續。