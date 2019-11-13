竊車拒捕衝撞警員被連開12槍 落網依殺人未遂移送

2019-11-13 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市警方7日偵辦汽車竊盜案，循線追至桃園龜山遇見嫌犯正在幫贓車更換車牌，逮捕時遭竊嫌開車衝撞，連開12槍仍被逃逸，經過5天追查終於在桃園區將蔡姓嫌犯逮捕歸案並搜出毒品，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局八里分駐所是在7日上午獲報貨車遭竊，警員胡景棠原本已準備下班，卻查出3名竊嫌駕駛的贓車，近期涉嫌在五股、八里地區連續犯下多起竊盜案，便獨自一路追查到桃園龜山地區，並向當地警方調閱監視器，發現失竊貨車停在附近山區。

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胡景棠直接騎乘警用機車前往勘查，剛好撞見38歲蔡姓主嫌正在幫貨車更換車牌，準備逮捕時被他趁隙逃上另1輛贓車，用幾乎將油門踩到底的力道連續衝撞，把警用機車撞爛，簡直意圖致人於死。幸好胡景棠跳車閃過，連開12槍把彈匣子彈都打完，仍被脫逃。

專案小組持續追查，發現蔡嫌將衝撞警員、彈痕累累的銀色賓士贓車，棄置在桃園地區某廢棄工寮，改開另1輛偷來的綠色轎車代步，員警鎖定其行蹤，11日晚間11時許跟監到桃園區永樂街，埋伏等到他購物完畢準備取車，一擁而上準備逮捕，蔡嫌拔腿就跑，最後仍被壓制在地，身上搜出3小包安非他命和吸食器3組。