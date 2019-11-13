女駕駛開車不慎撞上4歲女童 恢復呼吸轉院持續急救
2019-11-13 11:45
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
一名4歲謝姓女童12日與哥哥到親戚家玩，晚間9點與哥哥由伯父與外婆帶著出門散步，一行人走在新竹市中華路五段騎樓旁馬路，遇上開車的吳姓女子，吳疑似天色昏暗未注意車前狀況，從後方追撞謝童，導致謝頭部受傷，當場失去生命跡象，經消防人員搶救，雖回復呼吸心跳，但謝的主要傷勢在頭部，目前已轉林口長庚院搶救。
新竹市消防局指出，12日晚間9點多接獲民眾報案，指中華路五段有車禍案件，趕抵現場時已有人在幫謝童ＣＰＲ，經評估謝已無生命跡象，且口鼻出血，立刻將其送醫。
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據悉，當時外婆牽著謝童與哥哥，走在民宅騎樓旁路面邊線內的馬路上，伯父則走在較遠處，吳女則開車由台1線香山陸橋下駛出，疑因天色昏暗，未注意車前動態，接從後方追撞謝與外婆，雖然外婆輕傷，但謝卻當場失去生命跡象，伯父見狀趕緊進行ＣＰＲ，經救護人員搶救兩小時，恢復呼吸心跳，目前仍昏迷中。
吳女沒有酒駕，供稱天色昏暗沒看見路旁有行人，才會發生車禍，車禍細節仍待警方調查釐清。
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