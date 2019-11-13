影／遭警攔查想落跑 台南警察抓外勞負傷沒在怕
2019-11-13 11:45
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
「想落跑，門都沒有！」台南市警三分局昨天下午在安南區怡安路與怡和路口，攔查2名形跡可疑外籍男子，未料其中1名男子，假意配合後轉身落跑，所長蔡明宮見狀騎警用機車立即上前，追逐2公里以車攔人，對方則反撲上來，經蔡制伏後順利逮捕越南籍武姓及黎姓逃逸外籍移工，卻也造成蔡手腳多處擦傷，民眾目睹員警奮勇精神大讚「波麗士大人辛苦了！」。
員警當下攔查兩名移工時，原先很安靜，但武姓外籍移工一見是安中所長蔡明宮，便馬上拔腿就跑。原來是該名所長外號「鷹眼」所長，眼力驚人，自今年7月起以來緝獲超過8名逃逸外籍移工，許多移工對他印象深刻。移民署統計，目前在台逃逸外籍移工計有8萬多名，這些不受管制的外籍朋友可能會造成犯罪黑數，蔡說，只要他看見絕不會放過。
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案發當時，蔡見狀便騎警用機車立即追上前，武迂迴鑽進巷內又跑了出來，後在見義勇為的民眾協助指引方向後，成功在路口將意欲逃走的武姓逃逸外籍移工壓制在地，順利查緝到案。
23歲武姓及43歲黎姓外籍移工表示，原先在台東地區蓋橋，後因太辛苦才逃跑，已逃逸1年多，輾轉來到台南，由朋友收留。因才剛到台南2天，昨天到果菜市場大採買2000多元，晚上想款待朋友喝一攤，沒想到遭警方攔查，一時間不知所措才逃跑，不是有意害警方受傷。訊後警方將2人送往專勤隊後續，惟2名外籍移工指著兩大袋的肉與菜，擔心浪費了，最後輾轉交由友人處理。
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