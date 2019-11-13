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肇事逃逸稱口腔出血怕咬斷舌頭 5小時後才就醫法官不信

2019-11-13 11:28聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曾姓男子酒駕追撞前車後逃逸，不服被罰3000元、吊照1個月提告，稱車禍當下口腔出血，怕咬斷舌頭才駛離現場，請求撤銷處分。法官查出，曾肇事後5小時才就醫，且若擔心生命危險，理當留在現場由警消協助就醫才合理，未採信辯詞，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，曾男去年12月24日下午6點多，駕駛轎車行經國道3號南向14.9里處，不慎碰撞林男駕駛的轎車，造成林車受損。車禍發生後，曾僅停留片刻，且未得到林同意即駕車到國道5號石碇服務區，轉搭計程車離去。

國道警察接獲林男報案後，舉發曾駕車肇事未依規定處置逃逸。監理單位認定有違規事實，罰款3000元、吊扣駕照1 個月，並應參加道路交通安全講習。曾男不服，今年5月13日提起行政訴訟。

曾男主張， 發生事故當下並非無故離開現場，而是口腔嚴重出血，怕咬斷舌頭，有與林洽談和解，但因須急救離開現場。返家後，他請兒子幫忙止血，就到國道警察隊接受調查。因為被告發酒駕，他向立委陳情，警方才報復性舉發他逃逸違規，顯屬不當執法，請求撤銷處分。

公路總局台北市區監理所答辯，曾男駕車發生事故後，尚未獲林男同意就駛離現場，顯未依規定處置，後經國道警察聯繫，當晚8點17分才向警方說明。曾原欲由兒子頂替駕駛，經警方提出相關證據及法律效果， 才坦承肇事。國道警察舉發並無違誤，處分有據，聲明駁回告訴。

法官勘驗曾車行車紀錄器、石碇服務區監視器畫面，顯示曾男駕車撞上前方林男轎車，造成林車車尾處受損。曾下車與林對話時間不到2分鐘，尚未通知警察到場，曾就返回車內駛離現場。

林男證稱，曾下車欲跟他和解，但他說要報警處理，曾就突然上車離開。國道警察經林男告知肇事車輛車牌號碼號，通報線上巡邏車協助攔查，在石碇服務區發現車，但未找到人，後以電話聯繫曾到案說明。

法官認為，曾未與林成立和解逕自離去，違規行為明確。曾稱口腔部嚴重出血才先行離去急救，並非逃逸，但曾在當晚11點22分才就醫。曾肇事當下自覺有受急救必要，當應通知警、消到場協助救護，逕行駕車離去有違常情，未採信辯詞，駁回告訴。

曾男酒駕追撞前車，稱口腔出血怕咬斷舌頭才駛離，請求撤銷肇事逃逸罰單，被法官駁回。...
曾男酒駕追撞前車，稱口腔出血怕咬斷舌頭才駛離，請求撤銷肇事逃逸罰單，被法官駁回。記者邱瑞杰／攝影
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