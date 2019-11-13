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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

上百人搜山 身障婦失聯43小時躺果園遭尋獲

2019-11-13 13:24中央社 苗栗縣13日電

苗栗卓蘭鎮56歲吳姓婦人領有身心障礙手冊，10日下午外出失蹤，警消動員上百人搜山，相隔43小時後，吳婦在距住家約500公尺處果園被尋獲，所幸意識清楚無大礙，僅疑似凍僵。

大湖警分局坪林派出所長劉紀鈞今天表示，10日接到吳婦丈夫報案，指出妻子在下午3時許外出後就不見蹤影，且因妻子罹患小腦萎縮症，平常行動緩慢，他擔心發生意外，警方立刻召集警義消和山城救援協會成員協助搜尋。

救難人員在吳婦失蹤地點雙連山區，展開大規模搜山，為把握救人黃金時間，當天搜山行動直到11日凌晨1時許，清晨6時許再增加人員搜救，總計動員上百人次，但到11日晚上9時仍未找到吳婦。

不過，12日上午10時30分左右，一處私人果園地主突指出有婦人躺在草叢內，救難人員趕往查看，果然就是失蹤吳婦，她意識清楚，但疑似身體受寒，肢體僵硬、無法言語。

警方馬上聯絡救護車前往，把吳婦送往台中東勢農民醫院救治，所幸並無大礙。不過，救難人員之前已來回搜尋過尋獲吳婦地點卻沒發現，加上吳婦到底是如何獨自在山區度過幾乎2天2夜，都讓人匪夷所思。

失蹤農民

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