「我兒子要結婚借我錢」 高齡警眷33萬險遭騙
2019-11-13 11:17
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
82歲陳姓婦人丈夫已逝，獨自生活，日前卻遇詐騙集團假冒友人，拜託她匯33萬元現金，當作兒子結婚禮金；陳婦匯款時，郵局人員覺得「怪怪的」報案，最後由警方戳破這樁詐騙案，保住陳婦老本。
北市松山分局三民派出所警員白曉帆、張琇琇，上月31日下午接獲轄內郵局報案，稱有一老婦要提領新台幣33萬元，疑遭詐騙。
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白員、張員趕到現場關心，老婦稱，是要借款給朋友當作兒子結婚禮金，暫時的，婚禮後朋友就會還。
白員、張員為避免老婦遭騙，先請郵局人員將款項存回老婦帳戶，再帶著老婦回她住家，向老婦女兒求證。
老婦女兒證實，母親確實有這位「朋友」，但白員請老婦從電話簿翻出「朋友」電話，親自撥出後，果然發現是典型假冒友人詐騙案件。
警方調查，老婦高齡82歲，已逝的丈夫曾任警職，也是警眷，若33萬元現金遭騙，恐損失不少老本。
警方呼籲，民眾若接到疑似詐騙電話，「勿急、勿躁、多思考」，也可撥打165專線求證。
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