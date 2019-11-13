男酒駕自撞護欄GG了 租來800萬休旅車右側車身全毀
2019-11-13 10:55
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
又是酒駕！高雄黃姓男子昨晚開著價值約800萬的車輛，撞上陸橋護欄，車輛打滑了百公尺後，導致他顱內輕微出血，身體受傷受困於車內，警消將他送醫後已無大礙，但等到黃出院後不僅要吃上酒駕罰鍰，還要賠償修復租賃來汽車的龐大費用。
據了解，從事汽車租賃的黃男（39歲），昨晚11點28分時，開著租來價值約800萬的賓士G55黑色休旅車，由大智路橋往屏東方向行駛，他疑似因車速過快，自撞上路橋上護欄，整輛車打滑約100公尺後才停下。
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警消獲報後趕到現場時，見到路橋隔音牆損毀，黃男所開的車輛右側車體全毀，汽車零件散落一地，黃也因在撞擊過程中，顱內出血、臉部及右臂擦、挫傷，無力爬出車面。
警方協助救護人員將受困黃男救出，送往長庚醫院救治，經抽血酒測後，酒測值超過0.25，黃在治療後已無生命危險，目前留院觀察中，等到他出院，警方將再通知他做筆錄，依違反公共危險罪送辦。
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