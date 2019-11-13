影／貨車在松竹福德廟前肇逃遭告發 司機：跟神明懺悔
2019-11-13 10:50
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市吳姓男子9月中旬駕駛貨車行經北屯區松竹福德廟時，疑切換車道未禮讓，貨車車斗擦撞後方轎車，造成轎車右後照鏡毀損，被撞車主見無肇事後逃逸，報警處理，警方循線通知吳到案，吳辯稱「只有輕輕碰到」，還稱趕著送貨才會肇事，最後還說「會去跟土地公懺悔」，全案依違法道交條例告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。
台中市第五警分局調查，吳姓男子（57歲）在9月12日中午12時許，開車行經北屯區松竹路往崇德路方向，未料行駛至松竹福德廟前，吳為搶快左切車道，造成後方駕駛轎車的鍾姓女子，右後照鏡被撞斷、右前車輪外殼有凹痕，吳肇事後逃逸的過程，全都被鍾姓女子的行車記錄器拍下，鍾女報案時還很氣憤，稱「在神明面前還敢做壞事」。
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警方獲報後，循線通知吳到案，吳辯稱，當下因為急著要送訂單，承認貪快隨意變換車道，心想著車子只是「輕輕碰到」，沒有造成損害。
不過警方提出被害車主相關毀損的相片時，吳才稱警詢筆錄完成後，將去松竹福德廟前「向神明懺悔、跟對方賠不是」，但離開派出所前還不忘問警「會罰多少，會不會很重？」
台中市第五警分局表示，吳因行車中隨意變換車道未使用方向燈，警方依涉及道路交通管理處罰條例第42條，不依規定使用燈光，可罰1200至3600元。另外財損類的肇事逃逸部分，依同條例第62條第1項規定，罰1000至3000元，並吊駕照1個月至3個月
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