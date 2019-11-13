欣欣百貨董座兒子淪詐騙成員 檢聲押獲准今晨移看守所

2019-11-13 10:46 中央社 台北13日電



圖為欣欣百貨。聯合報系資料照／欣欣百貨提供 分享 facebook

台北市一家百貨業者董事長兒子詹姓男子涉嫌在台為詐騙集團招募成員，到越南設置機房詐騙。台北地檢署昨天指揮警方將詹男約談到案，向法院聲押獲准，今天凌晨移往台北看守所。

越南警方今年8月間破獲1個由台灣人設置的詐騙機房，假冒淘寶網購客服詐騙中國民眾，逮捕10多名台灣人，並通報刑事局將人帶回台灣。北檢9月間將10人依詐欺罪起訴。

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檢警追查，發現這些詐騙集團成員疑由詹男在台招募後，以旅遊名義前往越南進行電話詐騙。北檢昨天約談詹男到案，訊後以他涉嫌詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院審理後表示，詹男已就涉嫌組織犯罪、詐欺、加重詐欺認罪，犯罪嫌疑重大，本案尚有蕭姓主嫌等詐欺集團成員在逃，有勾串共犯或證人的可能性。

另外，詹男在中國經營公司，有相當資力，而趨吉避凶、脫免罪責是基本人性，詹男透過合法或非法管道逃亡以規避將來刑事責任的可能性甚高，有事實足認他有逃亡之虞。

北院指出，警方查獲詹男的處所發現並扣得有疑似實施靈骨塔銷售詐騙的相關文件，因此足以認定詹男有反覆實施詐欺取財罪的可能，因此裁定羈押禁見。