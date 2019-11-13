恩愛夫妻屏東享夜釣樂 妻不慎落海竟天人永隔
2019-11-13 09:46
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
家住高雄市的林姓男子昨晚帶同妻子到屏東縣東港漁港南堤岸釣魚，晚上近11許，疑因天色昏暗妻子不慎摔落海中，林急忙跳下海救妻，一旁釣客向岸的海巡署第5岸巡隊東港安檢所大喊呼救，海巡隊員尋聲馳赴現場，在南堤紅燈塔前方海面發現兩人在海上載浮載沉，稍後將2人救上岸，林男意識清楚，妻子陷入昏迷疑無生命跡象，急送輔英醫院就醫宣告不治。
昨天晚上10時48分，第5岸巡隊東港安檢所安檢人員聽對岸傳出呼救聲，所長隨即帶隊趕往現地，會同東港消防分隊及東濱派出所等單位協尋後，在南堤紅燈塔前方海面發現水中有一對男女於海上載浮載沉，救援人員在晚上11時許陸續將2人救起，男子意識清楚無生命危險，只有輕微擦傷，女性吸入海水已陷入昏迷疑無生命跡象，東港消防分隊將2員後送至輔英醫院就醫，女子經搶救仍回天乏術。
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警消調查，家住高雄市鳳山的林姓男子（49歲）熱愛海釣，昨天晚上帶同江姓妻子（48歲）開車到東港漁港南堤岸釣魚；疑因天色昏暗，江不慎從隄岸上跌落海中，林趕緊跳下海救妻，一旁的釣友見狀，立即向對岸的東港安檢大喊救人，女子救上岸時已無生命跡象，現場人員緊急施以心肺復甦術並送醫，仍宣告不治。
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