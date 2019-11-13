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影／台中飼主持水管虐狗狂抽18下 警：到場按鈴無回應

2019-11-13 09:46聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區楓樹東街昨天下午傳出有飼主虐狗情事，一名男子被市民拍下，涉嫌持水管抽打犬隻，短短20秒內就抽打犬隻18下，過程中犬隻不斷吠叫，影片經市民蒐證後，上傳臉書社團，轄區警方接獲通報後，前往調查，警方按鈴後都無人回應，警方已通報台中市動保處前往處理，不過當時動保處人員已下班，今天將再會同動保處前往調查虐狗情事。

台中市第四警分局南屯所表示，今天凌晨零時許也有接獲民眾報案，警方昨天晚間7時許，已接獲位於南屯區楓樹東街住戶前往派出所報案，稱有虐狗情事，不過因報案時間已超過台中市動保處的上班時間，值班警員告知報案人可撥打1999，另外今天也將在聯絡動保處後，前往該址調查。

警方表示，昨天派警員前往涉嫌虐狗飼主的住址，但按了三次門鈴都無人回應，警方依法無權強制進入民宅調查，今將再配合動保處前往調查。

據台灣動物緊急救援小組透露，今天清晨接獲網友轉寄影片投訴，南屯區某民宅，有飼主在短短20秒內拿水管狂K狗18下，還用腳踹狗，全程被遠處民眾用手機拍下。

台中市動保處表示，今天會瞭解案發經過，也會調查是否有不當管教的情形，若有發現虐狗情事，動保處可代為仲介找新的飼主，如果發現狗身上有受傷，將依動保法開罰發1.5萬到7.5萬元。

台中市南屯區楓樹東街昨天下午傳出有飼主持水管抽打犬隻，遭市民拍下爆料。圖／摘自邵...
台中市南屯區楓樹東街昨天下午傳出有飼主持水管抽打犬隻，遭市民拍下爆料。圖／摘自邵姓讀者臉書
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