員工登山失聯4天 台塑情商台北救援隊加入協尋
2019-11-13 09:28
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
台朔重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄10日獨自到屏東縣笠頂山爬山，至今已失聯4天，家人及同事均焦急萬分，台塑公司董事長林健男情商台北救援隊今早啟程加入搜尋，希望能盡早找到宋瑞雄蹤影。
宋瑞雄10日上午7點開豐田鐵灰色Altis轎車前往屏東戰備跑道旁笠頂山爬山後失聯，家人報警緊急協尋，屏東警方根據車號追蹤系統發現宋的車子停在春日鄉玉光路，力里山與大漢林山附近，11日晚間已找到車，但人不見影。
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台塑公司仁武廠協理蔡奇麟表示，宋瑞雄今年60歲，有兩個孩子，平日喜歡登山打桌球，沒想到這次獨登笠頂山竟失去音訊。
目前屏東消防局持續搜山行動，昨天由第2、第3大隊兵分五路搜尋大漢林道，並分從白鷺部落、來義東部落及棚集山往久保山方向找，今天將再結合10名山青，繼續分5條路線搜查。台塑集團也情商台北一支救援隊，今天啟程南下協尋。
蔡奇麟表示，白鷺部落上面的久保山登山路徑，分叉不少，山友容易迷失，搜山難度也增加，但希望仍然盡早把宋瑞雄找回來。
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