台中虐狗？20秒內水管狂打18下 淒厲嚎聲驚鄰居
2019-11-13 08:22
聯合報 記者游振昇
／即時報導
台中市虐狗？一名男子疑似飼主，20秒內拿水管狂K狗18下，全程被民眾錄影，台灣動物緊急救援小組將通報動保處，要求政府介入護狗。
台灣動物緊急救援小組今天清晨接獲網友轉寄影片投訴，台中南屯區一處民宅，有飼主在短短20秒內拿水管狂K狗18下，還用腳踹狗，全程被遠處民眾用手機拍下。
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台灣動物緊急救援小組呼籲台中市動保處積極介入處理，依動保法嚴懲虐犬飼主；若飼主無意願好好養狗，應另循適合飼主。
台灣動物緊急救援小組表示，據了解該飼主已長期對自家犬隻施虐，甚至當著自己妻女面前就瘋狂虐狗；這段影片是昨天飼主再次虐狗時拍下，狗淒厲叫聲在暗夜中相當悲慘。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，飼主在短短20秒內狂打小狗18下，虐狗事證明確，「不要再說管教失當」，呼籲台中市動保處依動物保護法嚴懲失主。倪京台也說，「不當管教」就是虐狗，希望主關機關不要每每替飼主找虐狗理由，不能永遠以「不當管教」躲過罰責。
台灣動物緊急救援小組資深馴犬志工倪娟娟則表示，以類似這樣瘋狂打罵的方式是無法有效教育貓狗，應發揮耐心或向有經驗的動保團體或專業馴犬師尋求協助；依動物保護法，虐待動物致受傷，可處罰1萬5000到7萬5000元；倪娟娟說，若飼主無意願好好養狗，台灣動物緊急救援小組可協助另覓好飼主。
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