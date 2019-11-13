精障女病發以為還在讀書 北上迷路警買便當助返家
2019-11-13 00:10
聯合報 記者蔡翼謙
／時即時報導
林姓女子在台北讀大學，因患有精神障礙回南部老家休養，日前卻病發，以為自己還在就學中，獨自搭車北上迷路，露宿公園數日；警方獲報發現她身上盤纏用盡，立刻買便當供食，並聯繫她父親助返家。
松山分局三民派出所警員白曉帆、盧盈丞，上月18日接獲一名教會人員報案，稱一旁女子獨坐教會一整天，晚上關門時仍不肯離去，上前關心，發現她表達能力疑有問題，便帶到所內求助警方。
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經白員、盧員調查，發現24歲的女子，已在轄內一處公園露宿數日，且身上盤纏用盡，便立刻幫她買便當，也試著電話聯繫她父親。
電話接通後，林父稱女兒本從台南到台北讀大學，因生病休學回老家休養，但日前病發，女兒以為自己還在台北讀書，獨自搭車北上才迷路。
林父對於女兒流浪數日感到心疼，隨後對警方熱心協助，表達感謝。
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