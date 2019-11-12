操作無人機 右手韌帶遭割斷

2019-11-12 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南報導



疑操作無人機不慎，男子右手韌帶遭螺旋槳葉片割斷，消防救護車到達前友人協助按住傷口。 記者周宗禎／翻攝 分享 facebook

朱姓男子昨天中午在台南市七股區鹽田操控無人機，將無人機放在手上等待起飛時，右手突遭螺旋槳葉割傷，韌帶斷裂血流如注，被緊急送醫治療，急診醫師評估傷勢無法當場處理，轉送永康奇美醫院整型外科醫師手術縫合，警方將查明有無涉及違法。

警方表示，傳出事故地點附近地區有管制空域，且有黑面琵鷺等許多重要保育鳥類，曾有輕航機玩家被控闖入黑面琵鷺保護區甚至軍機航道，引發相關單位關切，呼籲民眾在附近地區不要任意操作飛行器。

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據指出，傳聞造成朱姓男子手部重創的不是一般玩家的無人機，是可長時間飛航超過百公里的固定翼遙控飛機，可掛載高解析鏡頭，用來空拍大面積地形地貌，因高速無人機可能造成保護區傷害，警方表示將派員查訪朱姓男子放飛何種飛行器、有無違法侵入保護區或軍機航道等。

六十二歲朱姓男子昨天中午在七股區鹽田將無人機置於手上，等待加速起飛時，右手不慎被螺旋槳割傷，有六道切割傷，其中一處傷及韌帶，現場地面可見摔在地上四分五裂的遙空機及螺旋槳斷裂葉片。

七股消防隊員指出，送到醫院後護士曾詢問，應是他們在工作時，要操作無人機時受傷。