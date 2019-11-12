影／每年東北季風 苗栗這個區域山林火災旺季

2019-11-12 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／即時報導



苗栗縣西濱108公里赤土崎今中午12點50分發生山林火警，苗栗縣消防局接獲通報後，趕赴現場處理，發現燃燒雜草面積太大，加上風勢助長，附近又有民宅，火勢直到傍晚5點半才撲滅，苗栗縣消防局指出，隨意引火燃燒造成山林火災，違反消防法規定，且濃煙危及周邊西濱快速道路車輛行車安全，還涉違反空汙法。

苗栗消防局第二大隊長曹春風說，每年東北季風盛行時，後龍地區中和（好望角一帶）及南港里，山林火災造成焦土景觀，甚至每每危及下風處村落，每年到了東北季風盛行時，此地區的山林火災旺季。

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今天下午1點多，後龍西濱108公里附近，消防局接獲報案，發生山林火警，現場很快找到兩個起火點，兩個起火點最後燒到集中在一個火點，根據現場風勢研判，可能波及範圍，消防人員在火勢延燒處佈水線灌救，火勢在下午5點半撲滅，該處地形斜坡，芒草比人高，現場延燒面積約1公頃。

曹春風說，消防法第14條規定，田野引火燃燒須經主管機關（消防局）許可，違反者處3000元以下罰鍰。山林大火隨東北季風盛行每每險些波及聚落民宅不可不慎，民眾為守護生命財產安全，應發揮社區自我保護的力量，民眾若發現有人隨意引火，要主動舉報或勸阻。

苗栗縣議員宋國鼎說，西濱及後龍沿岸，每年秋冬皆是火燒山的高危險區域，他也曾邀集消防局討論相關情況，受限當地地形與海風強勁，及當地沿岸大多的土地歸屬林務局等所有，縣內消防局大多僅能治標性防災與救災任務，並加強宣導。