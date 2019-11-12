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影／八點檔大反派改邪歸正 這次扮警察反賄選

2019-11-12 20:24聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市警局鼓勵各分局宣傳創新作為貼近民意，中壢分局找來電視知名演員伊正義務擔任反賄選宣傳大使入鏡，拍攝宣導反賄選短片，蘆竹分局員警自拍自編自導反毒、防詐、交通事故、關懷弱勢4部微電影及婦幼小小警察制服體驗回響大，市長鄭文燦今天說，分局找伊正代言、製作網路短片、辦小小警察制服體驗，都得到民眾很好評價，值得嘉許。

隨著總統立委選戰接近，中壢分局經人居間聯絡，找來八點檔電演反派出色的知名演員伊正穿著新式警察戰術制服代言，義務擔任中壢分局「反賄選宣傳大使」，配合員警入鏡，伊正也與分局長劉印宮共同反賄選宣導「檢舉賄選人人有責、鈔票不等於選票」「別讓貪念矇住你的眼」，網友印象深刻。

劉印宮說，該分局宣傳反賄選短片，伊正形象清新、長得帥氣，這次透經人聯繫下，免費義務演出，協助警方拍攝宣導反賄選主題，透過伊正公益宣傳反賄選，外界反應效果很好。

蘆竹分局自拍自導自演拍攝的反毒、防詐、交通事故、關懷弱勢4部微電影，放在網路youtube吸引很多網友按讚，分局長黃益三表示，這次都是該分局員警組成一個team，集思廣義討論、演出，利用勤餘花2個月拍完4部短片，影片透過故事性引導影片描述，吸引網友觀看。

市警局幼婦警察隊在桃園77藝文町（早年日式警察宿舍）舉辦小小警察制服體驗活動，小朋友穿著警察制服參與出勤、臨檢、破案趣味闖機活潑開心，鄭文燦、市警局長陳國進與小朋友童言童語互動逗趣，場面趣味橫生。

鄭文燦表示，他一向支持警察，會做警察的後盾，蘆竹分局製作短片放在網路、中壢分局找來伊正代言反賄選宣導，影片放映效果回響很大，連同婦幼隊的小小警察制服體驗，都讓民眾對警察很好評價。

桃園市中壢分局找來知名演員伊正（右一）義務擔任反賄選宣傳大使，與分局長劉印宮（右...
桃園市中壢分局找來知名演員伊正（右一）義務擔任反賄選宣傳大使，與分局長劉印宮（右二）拍攝宣導反賄選短片獲好評。圖／市警局提供
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桃園市警局婦幼小小警察制服體驗活動，桃園市長鄭文燦（後排中）與小小警察童言童語互...
桃園市警局婦幼小小警察制服體驗活動，桃園市長鄭文燦（後排中）與小小警察童言童語互動場面趣味熱烈。圖／市警局提供
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桃園市警局婦幼小小警察制服體驗活動，市警局長陳國進（圖中）與小小警察童言童語互動...
桃園市警局婦幼小小警察制服體驗活動，市警局長陳國進（圖中）與小小警察童言童語互動場面趣味熱烈。圖／市警局提供
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桃園市中壢分局找來知名演員伊正（見圖）義務擔任反賄選宣傳大使，拍攝宣導反賄選短片...
桃園市中壢分局找來知名演員伊正（見圖）義務擔任反賄選宣傳大使，拍攝宣導反賄選短片獲好評。圖／市警局提供
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蘆竹分局員警自拍自編自導反毒、防詐、交通事故、關懷弱勢4部微電影，影片中的警察開...
蘆竹分局員警自拍自編自導反毒、防詐、交通事故、關懷弱勢4部微電影，影片中的警察開箱文讓網友認識警察出勤。圖／市警局提供
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賄選鄭文燦

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