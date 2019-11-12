樹林女無力籌措喪葬費 警友主動關懷協助渡難關

2019-11-12 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



為了扶養3名親人，新北市樹林區1名賴姓女子一肩扛起家計，沒想到賴女的姪女卻在日前意外身亡，賴女頓時遭受打擊，更不知所措的是大筆喪葬費沒有著落，警友站碰巧獲知後，立刻協助申請急難救助金，才讓賴女放下焦慮，為姪女好好辦後事。

賴姓女子與母親女兒及年幼失怙的姪女相依為命，賴女為了養活老幼，獨自做工卻僅能維持餬口，但10月底的一場意外，讓賴女的姪女不幸喪生，賴女不僅要承受失去親人的傷痛，還要為了喪葬費煩惱，只能整日以淚洗面。

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彭厝派出所長廖振宏日前執勤時碰巧得知此事，便聯繫彭厝警友站長張明通，不僅先拿出4萬元救助金幫賴女解燃眉之急，同時還協助申請樹林濟安宮急難救助金，讓賴女十分感謝員警及警友的雪中送炭。