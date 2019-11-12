影／借友權利車開引糾紛 男慘遭拖行傷重不治

2019-11-12 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



26歲吳姓男子9日凌晨1時許開著向張姓友人（26歲）借來的權利車，停放於新北市中和區員山路266巷口時，遭當鋪合作的拖吊人員蔡姓男子（46歲）尋獲，蔡男隨即向吳男表示該車輛在當鋪仍有欠款需拖走，將車輛拖吊離去後，蔡男也準備離開，這時吳男因欲強留蔡男，伸手拉住已坐上駕駛座的他，卻反遭對方開車拖行成重傷，經送醫後仍於昨天晚間過世，蔡男則在警方偵訊後依重傷害罪嫌移送新北地檢。

據悉，蔡男平日便負責協助銀行、當鋪找尋積欠貸款的車輛，他當時接獲消息指出張男的權利車出現在中和地區，便前往處理。找到車輛後他向在場吳男表示身分並告知車輛在當舖有欠款，當舖有權利將車輛拖回保管場後，吳男也交出鑰匙，使蔡男完成拖吊手續。

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車輛拖吊後，吳男卻接到張男來電表示要前往現場了解狀況，他眼見蔡男準備離開，便強拉住蔡男衣服，要求「等他的朋友們來現場處理」，並站在已坐上駕駛座的蔡男車旁不讓他離開，待張男與另兩名友人開著黑色BMW趕至現場時，蔡將車門關了就踩油門加速離去。

張男抵達現場後，發現蔡男已駕車離去，吳男則因遭對方拖行，並於急速左彎後拋下至重傷，便立即打電話求救。警、消獲報到場後，將吳男送往雙和醫院急救，檢查發現吳男頭殼碎裂、第一頸椎、腦幹等處受損，肋骨也斷裂，昨天晚間10時許因傷重不治。

張男供稱，他當初在網路上買車後，僅知道車輛有貸款，未聽說有其他債務糾紛，蔡男要拖吊前吳男有打電話給他，他也與蔡男在電話中溝通過，並向蔡男表示可將車子先拖走，蔡男也會留在原地等他到場，未料他一到場就看見蔡男開車逃逸，而吳男則被車子拖行。